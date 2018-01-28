Сторонников Навального у Смольного встречает уборочная техника
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на подходах к площади стоит до десяти машин уборочной техники, кроме того, в соседних переулках припаркованы машины ОМОНа. На данный момент полиция перекрыла проходы от площади Пролетарской Диктатуры к зданию городской администрации. В парк, который находится между площадью и Смольным, нельзя зайти – из него можно только выйти. Причину перекрытия полицейские не объясняют.
За полчаса до акции на площади собралось порядка 100-150 человек.
Справка:
В воскресенье, 28 января, в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.
В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей».
Также в течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности акции протеста.
Более чем за час до акции у штаба Навального на Вознесенском проспекте задержали двоих активистов.