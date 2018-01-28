Сторонников Навального у Смольного встречает уборочная техника

Перед митингом сторонников оппозиционера Алексея Навального в Петербурге на площадь Пролетарской Диктатуры днем 28 января нагнали уборочную технику и полицейские машины.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на подходах к площади стоит до десяти машин уборочной техники, кроме того, в соседних переулках припаркованы машины ОМОНа. На данный момент полиция перекрыла проходы от площади Пролетарской Диктатуры к зданию городской администрации. В парк, который находится между площадью и Смольным, нельзя зайти – из него можно только выйти. Причину перекрытия полицейские не объясняют.

За полчаса до акции на площади собралось порядка 100-150 человек.