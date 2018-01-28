Танец на «Крыше» закончился для исполнительницы реанимацией

Петербурженка попала в реанимацию после танцев в панорамном ресторане Петроградского района в ночь на 27 января.

Как стало известно «Фонтанке», в субботу около половины второго ночи 36-летняя петербурженка отдыхала в ресторане с панорамным видом «Крыша» на Петроградской набережной, 18а. Подзарядившись алкоголем, девушка пустилась в пляс под караоке. Танец был недолгим, подвело равновесие. Посетительница ресторана оступилась и упала, получив серьёзные травмы.

Медики доставили пострадавшую в тяжёлом состоянии в реанимацию Мариинской больницы. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому.