Перед началом акции Навального в Петербурге задержаны двое волонтеров
Двое волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального задержаны днем 28 января в Петербурге.
О задержании в Твиттере сообщили представители штаба.
«Митинг ещё не начался, а уже задержаны двое наших сторонников и волонтёров Навального: Макар Дьяконов и Дмитрий Мякшин», – пишут активисты.
По их информации, молодых людей задержали около штаба на Вознесенском проспекте «для установления личности». Их везут в 76 отдел полиции.
«У них пытались отобрать телефоны, а теперь, со слов ребят, угрожают 19.3 (статья КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». – Прим. ред.) и тем, что продержат до утра», – пишут оппозиционеры.
Справка:
В воскресенье, 28 января, в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.
В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей». Также в течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности акции протеста.