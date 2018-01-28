Перед началом акции Навального в Петербурге задержаны двое волонтеров

Двое волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального задержаны днем 28 января в Петербурге.

О задержании в Твиттере сообщили представители штаба.

«Митинг ещё не начался, а уже задержаны двое наших сторонников и волонтёров Навального: Макар Дьяконов и Дмитрий Мякшин», – пишут активисты.

По их информации, молодых людей задержали около штаба на Вознесенском проспекте «для установления личности». Их везут в 76 отдел полиции.

«У них пытались отобрать телефоны, а теперь, со слов ребят, угрожают 19.3 (статья КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». – Прим. ред.) и тем, что продержат до утра», – пишут оппозиционеры.