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28.01.2018 13:04

Перед началом акции Навального в Петербурге задержаны двое волонтеров

Двое волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального задержаны днем 28 января в Петербурге.

О задержании в Твиттере сообщили представители штаба.  

«Митинг ещё не начался, а уже задержаны двое наших сторонников и волонтёров Навального: Макар Дьяконов и Дмитрий Мякшин», – пишут активисты.

По их информации, молодых людей задержали около штаба на Вознесенском проспекте «для установления личности». Их везут в 76 отдел полиции.

«У них пытались отобрать телефоны, а теперь, со слов ребят, угрожают 19.3 (статья КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». – Прим. ред.) и тем, что продержат до утра», – пишут оппозиционеры.

Справка:

В воскресенье, 28 января, в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ  – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.

В Северной столице накануне у сторонников Навального изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей». Также в течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности акции протеста.


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