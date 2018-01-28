В Петербурге Центр «Э» пошел по телеграм-чатам оппозиции

Смольный и полиция предупреждают петербуржцев о незаконности акции «Забастовка избирателей», организованной оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующие сообщения рассылаются через мессенджеры и социальные сети 28 января.

В течение последних суток в телеграм-чаты с оппозиционным настроем вступили представители полицейского Центра «Э». Они сделали по группам рассылку о незаконности акции «Забастовка избирателей». Сообщение подготовлено комитетом по законности, правопорядку и безопасности. В тексте Смольный предупреждает, что мероприятие не согласовано и «организуется с нарушением действующего законодательства».

«Рекомендуем петербуржцам воздержаться от участия в данной акции. Любые правонарушения, которые могут иметь место в случае проведения акции, будут пресекаться правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 28 января, в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы.

Накануне у сторонников Навального в Северной столице изъяли 200 листовок с агитацией за «Забастовку избирателей».