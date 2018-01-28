В Петербурге полиция изъяла у сторонников Навального 200 листовок

Двух агитаторов за «Забастовку избирателей» задержала полиция 27 января во Фрунзенском и Московском районах Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», накануне в течение часа, с 14:30 до 15:30, полиция задержала двух молодых людей с листовками-приглашениями на акцию протеста, организованную оппозиционером Алексеем Навальным. 36-летний петербуржец раздавал агитационные материалы на улице Белы Куна, 3. 18-летнего молодого человека стражи правопорядка заметили на Московском проспекте, 197.

У задержанных полиция изъяла 193 листовки. В них содержался текст, призывающий россиян игнорировать выборы президента и в знак протеста принять участие в акции. В отношении обоих составлены протоколы по ст. 5.12, ч.1, КоАП РФ («Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством»).

В воскресенье, 28 января, в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. СМИ сообщают о том, что мероприятия не собрали большого числа участников (во многом из-за погоды – в Сибири ударили сильные морозы), однако, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 40 человек. Большинство — в Кемерове. Более 10 человек задержаны в Томске, семь человек — в Москве (сотрудники ФБК и координатор штаба Навального Николай Ляскин).