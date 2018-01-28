В центр Москвы стянуты силы Росгвардии, замечена даже военная палатка

В Москве к центру города днем 28 января стянуты силы Росгвардии. Правоохранительные органы готовятся к акции протеста Алексея Навального, которую власти не санкционировали, призвав людей не выходить на нее.

«На «Маяковской» стоит военная палатка», – передает корреспондент телеканала «Дождь», имея в виду станцию метро в центре столицы.

В твиттере очевидцы сообщают о многочисленном транспорте Росгвардии и рейсовых автобусах, внутри которых находятся силовики.

Ничего необычного: воскресное утро, бульвар в центре Москвы: кстати, в рейсовых автобусах с занавешенными окнами своего триумфального выхода ждёт личный состав pic.twitter.com/Y7W9z8Guhy — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 28 января 2018 г.



На странице «Команда Навального | Москва» сообщают о задержании координатора штаба в столице Сергея Бойко по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Напомним, сегодня в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. Власти двух столиц ранее призвали население не участвовать в этих мероприятиях.

На этот час известно примерно о 30 задержанных участниках «Забастовки избирателей» в различных регионах страны. В ОВД Даниловское находятся и сотрудники столичного штаба ФБК, куда сегодня утром пришли силовики (под предлогом ложного сообщения о заминировании). Как утверждают оппозиционеры, к ним не пускают адвоката. Сам Алексей Навальный находится на свободе.