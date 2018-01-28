На стройке «Балтийской жемчужины» рабочий упал со второго этажа
Рабочего в тяжёлом состоянии увезли со строительной площадки в Красносельском районе Петербурга 27 января.
Как стало известно «Фонтанке», около трёх дня со второго этажа стройки на пересечении улицы Адмирала Трибуца и проспекта Героев упал рабочий. 48-летнего гражданина Узбекистана с сотрясением головного мозга, ушибами головы, живота и травмой бедра доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Инцидент произошёл при строительстве ЖК «Балтийская жемчужина».