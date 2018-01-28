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28.01.2018 11:56

«Семёрка» раздавила насмерть автомеханика в Купчино

Выходец из Средней Азии погиб под колёсами «Жигулей» во Фрунзенском районе Петербурга 27 января. Машина придавила мигранта во время ремонта.

Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера в гараже кооператива  «ПО-11» на улице Софийской, 79, корпус 2, механики ремонтировали ВАЗ-21074. Во время работ машина сорвалась и рухнула на 35-летнего гражданина Таджикистана. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Автомобиль-убийца принадлежит 78-летней петербурженке.

 


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OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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