Еще
12:50 28.01.2018
Пришлите свою новость!
12:35
Собчак устроила в Грозном одиночный пикет в защиту арестованного главы «Мемориала»
12:29
В Петербурге полиция изъяла у сторонников Навального 200 листовок
12:13
В центр Москвы стянуты силы Росгвардии, замечена даже военная палатка
12:07
Назван месяц выхода новой «Игры престолов»
12:07
На стройке «Балтийской жемчужины» рабочий упал со второго этажа
11:56
«Семёрка» раздавила насмерть автомеханика в Купчино
11:45
Во Всеволожске налетчики прокатили жертву до банкомата за 230 тысяч рублей
11:34
В Ломоносове ребенок получил тяжелейшие травмы при падении с пятого этажа
11:33
В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной
11:23
Петербурженка обвинила мужа в развращении дочери
11:13
В Купчино на девочке вспыхнуло платье от газовой плиты
11:00
В Парголово семейный бизнес поставили под пистолет
10:51
Сотрудников московского офиса ФБК повезли в отдел полиции
10:43
К петербурженке пришли в гости с «лимонкой»
10:28
Полиция пришла в московский офис Навального
10:21
На «Кировском заводе» взрывчатки не нашли
10:15
Маск анонсировал выпуск огнеметов - на случай зомби-апокалипсиса
09:58
«Теплосеть» починила дефектную трубу на Фрунзе
09:48
Станция метро "Кировский завод" закрыта
01:47
На «Диалогах» обсудят похороны Сталина и Егора Летова
01:12
Петербуржцы увидят три мировых театральных премьеры 2017-го
00:30
Салюты в память о блокаде Ленинграда отменили без предупреждения
27/01
Реконструкторы: При салюте на Марсовом поле никто не пострадал
27/01
Опасных предметов на станции "Автово" не нашли
27/01
Станция метро "Автово" закрыта на вход
27/01
«Проспект Ветеранов» открыли
27/01
Палившего по трамваю на Просвещения подростка задержала полиция
27/01
На подходе к банку задержан налетчик, под видео взрывавший банкомат в Волхове
27/01
Очевидцы: На проспекте Просвещения подростки обстреляли трамвай
27/01
Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта
27/01
Очевидцы: При реконструкции Победного салюта на Марсовом ранило стрелявших из пушки
27/01
Кандидат в президенты Финляндии на русском рассказал о проблемах России
27/01
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
27/01
Умер журналист, бывший депутат Борис Резник
27/01
Шнуров вступил в поэтическую перепалку с протоиереем Чаплиным
27/01
Попытка прорваться в зал суда стоила журналистам "Медиазоны" 500 рублей
27/01
Тульский губернатор о переходе Дзюбы в «Арсенал»: Дыма без огня не бывает
27/01
Порезавшего жену и дочь в Сестрорецке взяли под стражу
27/01
Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы
27/01
СМИ: «Зенит» может арендовать Гайтана у «Атлетико» с правом выкупа
27/01
На Троицком мосту такси подпёрло столб
27/01
Заключившие однополый брак москвичи получили административное дело
27/01
Вымогатели потребовали у владельцев ТК по миллиону в криптовалюте, обещая удвоить ставки в случае отказа
27/01
Журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть в закрытый Дзержинский суд
27/01
В Петербурге арестовали второго анархиста, подозреваемого в участии в террористической группировке
27/01
Анюков продлил контракт с «Зенитом»
27/01
«Яндекс» нашёл потерявшегося в Петербурге программиста
27/01
Правительство упростило использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов
27/01
Противотанковый "Дождь" пролился в Ленобласти
27/01
ФБР окончательно признало смерть Лесина несчастным случаем
27/01
На двух плотах в Японском море не оказалось рыбаков с «Востока»
27/01
Путин поведал студентам о дошедшем «пешком до Петербурга» Ломоносове
27/01
Финский кандидат в президенты рассказал, как агитировать с помощью ведра
27/01
Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке
27/01
Петербургские пожарные за вечер и ночь потушили три автомобиля
27/01
Поклонская пригласила Трампа в Крым
27/01
Душевнобольной водитель путешествовал по областным дорогам
27/01
Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском
27/01
«Золотой орел» прилетел к «Салюту-7», «Нелюбви», Фрейндлих и Боярской
27/01
В полицию Петербурга сообщили о пропавшем программисте «Яндекса»
27/01
Кандидат в президенты Финляндии Хаависто: Гомосексуальность не помешает мне общаться с Путиным
27/01
«Сотрудник Пенсионного фонда» вытряс из петербургской пенсионерки налоги
27/01
Огни Ростральных колонн горят в память о блокадных днях в Петербурге
27/01
Финляндия будет добиваться от ЕС разрешения на отмену перевода часов
27/01
В Петербурге ищут пропавшего мальчика
27/01
В Купчино за вечер произошло 2 похожих ДТП с пешеходами
27/01
Бдительная пассажирка петербургского метро помогала полиции в поисках "террориста"
27/01
Природоохранного прокурора Ленобласти прислали из Сибири
27/01
У нотариальной конторы на Уточкина нашли тело мужчины
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.01.2018 11:33

В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

Церемония прощания с актрисой и певицей Людмилой Сенчиной прошла в петербургском театре Музыкальной комедии 28 января.

Как передает корреспондент «Фонтанки», ни в партере, ни на балконе не было свободных мест. Люди стояли в проходах и частично в фойе. Говорили горько и искренне. Траурную церемонию посетили: народный артист России Иосиф Кобзон, певец Александр Розенбаум, актер Семен Стругачёв, директор театра Музкомедии Юрий Шварцкопф и многие другие. Сенчину похоронят на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.

В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

Напомним, Людмила Сенчина скончалась 25 января в одной из больниц Северной столицы после борьбы с онкологией. В последний раз она выходила на сцену в октябре прошлого года.

Широкую известность Людмила Петровна получила, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке» в 1970 году. В 2002-м за заслуги в области музыкального искусства она была удостоена звания народной артистки России. В 2015 году награждена почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Скончалась «Золушка» советской эстрады Людмила Сенчина
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00

В Пушкинском районе появится новый детский сад

На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
ПАО «Группа ЛСР»
26.01.2018 15:50

«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год

Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
С Сенчиной простились полным залом
В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной
На «Кировском заводе» взрывчатки не нашли
Станция метро "Кировский завод" закрыта
Салюты в память о блокаде Ленинграда отменили без предупреждения
Опасных предметов на станции "Автово" не нашли
Станция метро "Автово" закрыта на вход
«Проспект Ветеранов» открыли
Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта
Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском
«Подводников» из «Ленэнерго» пытаются снять с крючка
Соляной бюджет Центрального района
Владимир Владимирович может и без штаба
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Как Тучков поставили в безопорное положение
Мишке Паддингтону ищут защиты у Медведева
Градсовет придавили памятниками
И целого города мало. Пригожин хочет прирастить Петербург островами
Панорама «Прорыв»: за сутки до Путина
На Поклонной горе показали половину работы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

С Сенчиной простились полным залом

Роман Пименов/Интерпресс

Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском

коллаж "Фонтанка"/kremlin.ru

В поисках женщины рядом с президентом

Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00
В Пушкинском районе появится новый детский сад
На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
ПАО «Группа ЛСР»
26.01.2018 15:50
«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год
Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
ГК «Эталон»
24.01.2018 16:06
«Эталон ЛенСпецСМУ» начал выдавать ключи в 4-м корпусе ЖК «Самоцветы»
Началось заселение 4-го корпуса жилого комплекса «Самоцветы», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и Набережной реки Смоленки
ЦДС «Муринский Посад»
24.01.2018 11:30
Последний этап 1 корпуса ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпус 1 (4 этап) ЦДС «Муринский Посад». В ближайшее время застройщик приступит к передаче покупателям ключей от квартир
Компания «Л1»
24.01.2018 11:17
«Л1» готовится запустить новые строительные проекты
В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.
ГК «ЦДС»
23.01.2018 17:23
Первый корпус жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты» введен в эксплуатацию
Группа ЦДС ввела в эксплуатацию первый корпус жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты». Объект расположен в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области и рассчитан на 914 квартир
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52
Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ
Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
ЖК «Дом на Блюхера»/ГК «Эталон»
22.01.2018 11:34
Группа «Эталон» открывает продажи в «Доме на Блюхера» в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу нового проекта комфорт-класса - «Дом на Блюхера», расположенного в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00
В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса
До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.