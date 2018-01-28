В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

Церемония прощания с актрисой и певицей Людмилой Сенчиной прошла в петербургском театре Музыкальной комедии 28 января.

Как передает корреспондент «Фонтанки», ни в партере, ни на балконе не было свободных мест. Люди стояли в проходах и частично в фойе. Говорили горько и искренне. Траурную церемонию посетили: народный артист России Иосиф Кобзон, певец Александр Розенбаум, актер Семен Стругачёв, директор театра Музкомедии Юрий Шварцкопф и многие другие. Сенчину похоронят на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.

Напомним, Людмила Сенчина скончалась 25 января в одной из больниц Северной столицы после борьбы с онкологией. В последний раз она выходила на сцену в октябре прошлого года.

Широкую известность Людмила Петровна получила, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке» в 1970 году. В 2002-м за заслуги в области музыкального искусства она была удостоена звания народной артистки России. В 2015 году награждена почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».