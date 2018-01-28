В Ломоносове ребенок получил тяжелейшие травмы при падении с пятого этажа
Мальчик пяти лет получил тяжелые травмы, выпав из окна в Петродворцовом районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», днем 27 января в детскую городскую больницу №1 поступил ребенок 2012 года рождения. У маленького пациента множество травм и ушибов, характерных для падения с высоты. Состояние ребенка оценивают как крайне тяжелое. По недосмотру взрослых малыш выпал из окна пятого этажа на улице Александровской в Ломоносове.