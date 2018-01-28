Петербурженка обвинила мужа в развращении дочери

Полиция Адмиралтейского района задержала жителя Дагестана. Супруга мужчины обвинила его в развращении дочери.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 28 января 35-летняя воспитательница детского сада обратилась в полицию с заявлением на своего мужа. Стражам правопорядка она рассказала, что её 36-летний супруг, житель Дагестана, накануне совершил развратные действия в отношении 17-летней дочери.

Полиция нашла мужчину в нетрезвом состоянии дома, сейчас он задержан.