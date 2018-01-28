В Купчино на девочке вспыхнуло платье от газовой плиты

Медики спасают жизнь девочки четырех лет из Фрунзенского района Петербурга. Она получила серьезные ожоги, находясь у газовой плиты.

По данным «Фонтанки», ребенка 2013 года рождения доставили в больницу в половине второго дня 27 января. У девочки зафиксировали ожоги шеи, лица и ног – всего обожжено 20% поверхности тела. Как рассказали родители, произошел несчастный случай: платье ребенка загорелось от огня газовой плиты. Это случилось в квартире на Будапештской улице.

По предварительным данным, семья благополучная, на учете не состоит.