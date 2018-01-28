В Парголово семейный бизнес поставили под пистолет

На братьев-предпринимателей напал с пистолетом неизвестный в парадной в Выборгском районе Петербурга. Преступник пытался завладеть товаром, но встретил мощный семейный отпор и ретировался.

Как стало известно «Фонтанке», 27 января, около 18:30, бизнесмены возвращались домой с товаром — мобильными телефонами и зарядными батареями. В парадной дома по улице Валерия Гаврилина, 5, их встретил неизвестный с пистолетом: угрожая оружием, он потребовал отдать ему мобильники и ключи от машины. Предприниматели на такое предложение ответили нападением. Завязалась драка, в ходе которой раздалось несколько выстрелов. Когда патроны у злоумышленника закончились, пистолетом (его тип не установлен) завладели бизнесмены, а обезоруженный налётчик поспешил скрыться.

Пострадавшие вызвали скорую. Оба петербуржца, 30 и 28 лет, доставлены в больницу, у младшего брата зафиксированы множественные огнестрельные ранения ног.