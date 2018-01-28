Сотрудников московского офиса ФБК повезли в отдел полиции

Полиция задержала несколько человек в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, куда пришла утром 28 января.

«Нескольких человек из офиса ФБК, в том числе ведущих новостей, везут в Даниловский ОВД», – сообщает телеканал «Дождь».

При этом сам Навальный в офисе не находился, он не задержан.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов пришли в офис Алексея Навального во время прямой трансляции с проходящих в регионах акций протеста, организованных оппозиционером. Силовики заявили, что проверяют информацию о заложенной бомбе.

В воскресенье в городах России проходит «Забастовка избирателей», организованная ФБК. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. На этот час известно о 15 задержанных во время акции протеста в Кемерово.