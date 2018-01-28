К петербурженке пришли в гости с «лимонкой»

Бывший муж явился к петербурженке с гранатой. Женщина вызвала на помощь силовиков.

Как стало известно «Фонтанке», в половине шестого вечера 27 января телефон службы «112» набрала жительница квартиры на Богатырском проспекте, 33, корпус 2. Женщина 37 лет в панике сообщила, что в гости пришел бывший муж: с угрозами и предметом, похожим на «лимонку».

Прибывшие на место стражи порядка задержали 41-летнего безработного, у которого, действительно, был с собой корпус гранаты Ф-1 (правда, без взрывчатого вещества), 46 патронов калибра и составные части автоматов, покрытые коррозией. Мужчину забрали в отдел полиции, его имущество отправили на экспертизу.