Еще
12:49 28.01.2018
Пришлите свою новость!
12:35
Собчак устроила в Грозном одиночный пикет в защиту арестованного главы «Мемориала»
12:29
В Петербурге полиция изъяла у сторонников Навального 200 листовок
12:13
В центр Москвы стянуты силы Росгвардии, замечена даже военная палатка
12:07
Назван месяц выхода новой «Игры престолов»
12:07
На стройке «Балтийской жемчужины» рабочий упал со второго этажа
11:56
«Семёрка» раздавила насмерть автомеханика в Купчино
11:45
Во Всеволожске налетчики прокатили жертву до банкомата за 230 тысяч рублей
11:34
В Ломоносове ребенок получил тяжелейшие травмы при падении с пятого этажа
11:33
В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной
11:23
Петербурженка обвинила мужа в развращении дочери
11:13
В Купчино на девочке вспыхнуло платье от газовой плиты
11:00
В Парголово семейный бизнес поставили под пистолет
10:51
Сотрудников московского офиса ФБК повезли в отдел полиции
10:43
К петербурженке пришли в гости с «лимонкой»
10:28
Полиция пришла в московский офис Навального
10:21
На «Кировском заводе» взрывчатки не нашли
10:15
Маск анонсировал выпуск огнеметов - на случай зомби-апокалипсиса
09:58
«Теплосеть» починила дефектную трубу на Фрунзе
09:48
Станция метро "Кировский завод" закрыта
01:47
На «Диалогах» обсудят похороны Сталина и Егора Летова
01:12
Петербуржцы увидят три мировых театральных премьеры 2017-го
00:30
Салюты в память о блокаде Ленинграда отменили без предупреждения
27/01
Реконструкторы: При салюте на Марсовом поле никто не пострадал
27/01
Опасных предметов на станции "Автово" не нашли
27/01
Станция метро "Автово" закрыта на вход
27/01
«Проспект Ветеранов» открыли
27/01
Палившего по трамваю на Просвещения подростка задержала полиция
27/01
На подходе к банку задержан налетчик, под видео взрывавший банкомат в Волхове
27/01
Очевидцы: На проспекте Просвещения подростки обстреляли трамвай
27/01
Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта
27/01
Очевидцы: При реконструкции Победного салюта на Марсовом ранило стрелявших из пушки
27/01
Кандидат в президенты Финляндии на русском рассказал о проблемах России
27/01
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
27/01
Умер журналист, бывший депутат Борис Резник
27/01
Шнуров вступил в поэтическую перепалку с протоиереем Чаплиным
27/01
Попытка прорваться в зал суда стоила журналистам "Медиазоны" 500 рублей
27/01
Тульский губернатор о переходе Дзюбы в «Арсенал»: Дыма без огня не бывает
27/01
Порезавшего жену и дочь в Сестрорецке взяли под стражу
27/01
Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы
27/01
СМИ: «Зенит» может арендовать Гайтана у «Атлетико» с правом выкупа
27/01
На Троицком мосту такси подпёрло столб
27/01
Заключившие однополый брак москвичи получили административное дело
27/01
Вымогатели потребовали у владельцев ТК по миллиону в криптовалюте, обещая удвоить ставки в случае отказа
27/01
Журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть в закрытый Дзержинский суд
27/01
В Петербурге арестовали второго анархиста, подозреваемого в участии в террористической группировке
27/01
Анюков продлил контракт с «Зенитом»
27/01
«Яндекс» нашёл потерявшегося в Петербурге программиста
27/01
Правительство упростило использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов
27/01
Противотанковый "Дождь" пролился в Ленобласти
27/01
ФБР окончательно признало смерть Лесина несчастным случаем
27/01
На двух плотах в Японском море не оказалось рыбаков с «Востока»
27/01
Путин поведал студентам о дошедшем «пешком до Петербурга» Ломоносове
27/01
Финский кандидат в президенты рассказал, как агитировать с помощью ведра
27/01
Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке
27/01
Петербургские пожарные за вечер и ночь потушили три автомобиля
27/01
Поклонская пригласила Трампа в Крым
27/01
Душевнобольной водитель путешествовал по областным дорогам
27/01
Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском
27/01
«Золотой орел» прилетел к «Салюту-7», «Нелюбви», Фрейндлих и Боярской
27/01
В полицию Петербурга сообщили о пропавшем программисте «Яндекса»
27/01
Кандидат в президенты Финляндии Хаависто: Гомосексуальность не помешает мне общаться с Путиным
27/01
«Сотрудник Пенсионного фонда» вытряс из петербургской пенсионерки налоги
27/01
Огни Ростральных колонн горят в память о блокадных днях в Петербурге
27/01
Финляндия будет добиваться от ЕС разрешения на отмену перевода часов
27/01
В Петербурге ищут пропавшего мальчика
27/01
В Купчино за вечер произошло 2 похожих ДТП с пешеходами
27/01
Бдительная пассажирка петербургского метро помогала полиции в поисках "террориста"
27/01
Природоохранного прокурора Ленобласти прислали из Сибири
27/01
У нотариальной конторы на Уточкина нашли тело мужчины
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.01.2018 10:28

Полиция пришла в московский офис Навального

Полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве утром 28 января. В это время в студии шла прямая трансляция с проходящих в регионах акций протеста, организованных Алексеем Навальным.

Как сообщает в твиттере оппозиционер, сотрудники правоохранительных органов выпилили дверь сначала в офис ФБК, потом – в саму студию. Официальная причина визита силовиков – проверка информации о заложенной бомбе.

«Дима [Низовцев, ведущий эфира] вёл прямой эфир и одновременно заложил бомбу в офис. Это по мнению полиции», – написал Навальный.

Сегодня по всей стране проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ ЦИК зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ  – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. В Сибири и на Дальнем Востоке они уже завершились без серьезных происшествий.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото Игорь Евдокимов
26.01.2018 12:42

В Петербурге заработал кабинет реабилитации детей с ревматическими заболеваниями

24 января в Ленинградской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Холдинг RBI
25.01.2018 18:06

Квартиру RBI можно купить в ипотеку под 6% при рождении второго ребенка

На квартиры в домах RBI и «Северного города» с января 2018 г. можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке – 6% годовых. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок
«Главстрой-СПб»
25.01.2018 13:04

«Главстрой-СПб» завершил прием заявок на конкурс молодых архитекторов

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», совместно с ИД «Балтикум» завершили регистрацию участников конкурса для молодых архитекторов на разработку концепции парка на территории ЖК «Северная долина»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Собчак устроила в Грозном одиночный пикет в защиту арестованного главы «Мемориала»
В центр Москвы стянуты силы Росгвардии, замечена даже военная палатка
Сотрудников московского офиса ФБК повезли в отдел полиции
Полиция пришла в московский офис Навального
Умер журналист, бывший депутат Борис Резник
Заключившие однополый брак москвичи получили административное дело
Противотанковый "Дождь" пролился в Ленобласти
ФБР окончательно признало смерть Лесина несчастным случаем
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
ФСБ пошла налево
В поисках женщины рядом с президентом
Мария Рольникайте: «История учит тому, что она ничему не учит»
Людмила Сенчина: «Меня спасает любовь к жизни»
«Оливковая ветвь» для Мертвых городов Сирии
Михаил Лабковский: Победить агрессию можно только агрессивными мерами
Реновация на болотах
Догонит ли гражданский брак официальный
Реанимация не отпустила в Кресты
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

С Сенчиной простились полным залом

Роман Пименов/Интерпресс

Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском

коллаж "Фонтанка"/kremlin.ru

В поисках женщины рядом с президентом

Новости компаний
Автор фото Игорь Евдокимов
26.01.2018 12:42
В Петербурге заработал кабинет реабилитации детей с ревматическими заболеваниями
24 января в Ленинградской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Холдинг RBI
25.01.2018 18:06
Квартиру RBI можно купить в ипотеку под 6% при рождении второго ребенка
На квартиры в домах RBI и «Северного города» с января 2018 г. можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке – 6% годовых. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок
«Главстрой-СПб»
25.01.2018 13:04
«Главстрой-СПб» завершил прием заявок на конкурс молодых архитекторов
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», совместно с ИД «Балтикум» завершили регистрацию участников конкурса для молодых архитекторов на разработку концепции парка на территории ЖК «Северная долина»
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48
Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ
Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
https://pixabay.com
23.01.2018 15:24
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас, один из крупнейших городов Болгарии, располагающийся на западном берегу Бургасского залива Черного моря
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27
Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52
Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ
Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.