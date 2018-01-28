Полиция пришла в московский офис Навального

Полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве утром 28 января. В это время в студии шла прямая трансляция с проходящих в регионах акций протеста, организованных Алексеем Навальным.

Как сообщает в твиттере оппозиционер, сотрудники правоохранительных органов выпилили дверь сначала в офис ФБК, потом – в саму студию. Официальная причина визита силовиков – проверка информации о заложенной бомбе.

«Дима [Низовцев, ведущий эфира] вёл прямой эфир и одновременно заложил бомбу в офис. Это по мнению полиции», – написал Навальный.

Сегодня по всей стране проходит «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ ЦИК зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, акции согласованы. В Сибири и на Дальнем Востоке они уже завершились без серьезных происшествий.