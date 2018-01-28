Маск анонсировал выпуск огнеметов - на случай зомби-апокалипсиса
Компания The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы, которые обещал выпустить в продажу ее основатель Илон Маск. За первые пять часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 19 тысяч огнеметов.
К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов.
«Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер, а кнопка для удобства прямо сверху», — сказано на сайте компании.
«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Маск в Твиттере. Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения продаж Маск назвал «категорически неверными».
Компания The Boring Company («boring» — одновременно «бурильная» и «скучная») была создана для рытья тоннелей, по которым, по задумке Маска, автомобилисты смогут объезжать пробки. Маск уже продал 50 тысяч кепок с логотипом компании.
Источник: "Медуза"
Справка:
Илон Рив Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
Основатель компании Paypal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.
SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. В декабре 2008 года НАСА подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд долларов США на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.
Tesla — компания-производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.