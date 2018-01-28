Маск анонсировал выпуск огнеметов - на случай зомби-апокалипсиса

Компания The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы, которые обещал выпустить в продажу ее основатель Илон Маск. За первые пять часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 19 тысяч огнеметов.

К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов.

«Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер, а кнопка для удобства прямо сверху», — сказано на сайте компании.

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Маск в Твиттере. Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения продаж Маск назвал «категорически неверными».

Компания The Boring Company («boring» — одновременно «бурильная» и «скучная») была создана для рытья тоннелей, по которым, по задумке Маска, автомобилисты смогут объезжать пробки. Маск уже продал 50 тысяч кепок с логотипом компании.