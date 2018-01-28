Салюты в память о блокаде Ленинграда отменили без предупреждения

В Петербурге без предупреждения отменили салюты в честь полного освобождения города от блокады. Передислокация орудий в угоду зрелищности оставила не у дел тысячи жителей.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, анонсированные Западным военным округом на вечер 27 января мероприятия в парке Победы и парке 300-летия салюты прошли в полной тишине, не считая недовольного гула.

«Салют в парке Победы не состоялся. Пришли тысячи людей, среди них ветераны, пенсионеры, много детей и подростков. Однако салюта не было, как и никакой информации о нем. О каком патриотизме может идти речь, если людей просто обманули», – написали в редакцию очевидцы.

Похожие чувства испытали жители Приморского района. Они размещают в социальных сетях фотографии пустого неба с ироничными записями: «Ну как вам салют в парке 300-летия?»

По анонсу ЗВО, салютование должно было состояться в 21.00 с четырех точек – Большого пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия и Пискаревского парка. Горожанам обещали тридцать залпов в сопровождении 3100 выстрелов

В пресс-службе Западного военного округа в ночь на 28 января «Фонтанке» подтвердили отмену салюта на двух площадках. В последний момент артиллеристы решили, что будет зрелищнее, если поставить большее количество установок у Петропавловской крепости. В итоге на Петропавловский пляж привезли 12 салютных установок, еще 8 выстроились в Пискаревском парке.

«Пресс-служба ЗВО приносит свои извинения жителям города за несвоевременную информацию об отмене салютов в парках Победы и 300-летия», – сказал начальник окружной пресс-службы Игорь Мугинов.

Внимание общественности вечером 27 января привлек еще один салют. На Марсовом поле. Он проводился силами комитета молодежной политики Петербурга и патриотической организации «Красная звезда». По свидетельствам очевидцев, при очередной вспышке холостого снаряда, который, очевидно, сдетонировал за пределами орудия, одного из пушкарей отбросило в сторону.

Прорыв блокады Ленинграда осуществлен 18 января 1943 года при операции «Искра» – наступлении советских войск с участием Ленинградского и Волховского фронтов, при поддержке Балтийского флота и дальней авиации. 27 января 1943-го блокада была снята полностью.