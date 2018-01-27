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27.01.2018 23:19

Реконструкторы: При салюте на Марсовом поле никто не пострадал

Огненное пламя, взвившееся в воздух рядом с пушкой во время реконструкции Победного салюта на Марсовом поле в Петербурге 27 января, организаторы мероприятия назвали холостым выстрелом.

Фото: Сергей Михайличенко

Как сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь проекта Алина Черникова, на салюте никто не пострадал. А «взрыв», который запечатлел фотограф, — это всего лишь холостой залп орудия.

Фото: Сергей Михайличенко

Реконструкторов поддержали и в комитете по молодёжной политике, отметив, что в процессе мероприятия скорую вызывали только для нетрезвого горожанина, подвернувшего ногу. С ожогами никого не увозили.

«Пушки стреляли холостыми патронами с использованием пиротехники для того, чтобы была видимость реального выстрела. Рядом ничего не взрывалось. Пиротехнические изделия создают видимость взрыва вспышками и эффект как от выстрела», — пояснили в комитете.

По информации «Фонтанки», сразу после неудачного выстрела одного из реконструкторов отбросило в сторону, затем его увели с площадки. По видимому, скорую к нему не вызывали.

Режиссёром проекта «Ленинградский салюта» выступил Павел Бараненко, который испытывает привязанность к земноводным. У петербуржца ранее прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. Организацией сегодняшнего мероприятия занимался его клуб «Красная звезда». В 2013 году эта патриотическая организация оказалась в центре скандала из-за сорванного салюта, приуроченного к 70-летию прорыва блокады. Широко проанонсированное шоу, которое должна была проводить «КЗ», так и не началось в назначенную дату — без каких-либо официальных сообщений об отмене. Тогда в «КЗ» возложили вину на чиновников из комитета по культуре. В Смольном же заявили, что разрешение на пиротехническое шоу не в компетенции комитета.

 

 


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