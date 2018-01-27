Палившего по трамваю на Просвещения подростка задержала полиция

Одного из стрелков, открывших огонь по трамваю в Калининском районе Петербурга вечером 27 января, задержали стражи правопорядка.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, стрелявшим оказался 14-летний подросток. Его доставили в отдел полиции.

Двое неизвестных около 19:30 обстреляли из травматического оружия трамвай №100 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры. Пули попали в стекло машины. Никто не пострадал.