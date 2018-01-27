Очевидцы: На проспекте Просвещения подростки обстреляли трамвай

Двое неизвестных открыли огонь вечером 27 января в Калининском районе Петербурга. Пули угодили в трамвай. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в начале восьмого вечера двое подростков с пистолетами оказались на углу проспектов Просвещения и Культуры. В качестве мишени они выбрали трамвай №100, в котором находились пассажиры. После нескольких выстрелов неизвестные скрылись. Пули попали в машину. Было оружие боевым или травматическим, не уточняется.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса», пострадавших в результате инцидента нет. К месту происшествия вызвали полицию.

Сейчас трамваи ходят в штатном режиме, сбоев в расписании нет.