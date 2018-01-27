ФСБ пошла налево

В Петербурге по просьбе контрразведки арестован второй анархист из мифической организации «Сеть». Виктор Филинков и Игорь Шишкин подозреваются в подготовке вооруженного мятежа для захвата власти.

Зачистка анарходвижения в Петербурге связана ни много ни мало с подготовкой насильственного свержения Владимира Путина. Этим фоном ФСБ сопровождает аресты молодых людей. Им приписывается участие в террористическом сообществе, о котором никогда не слышали суды, Минюст и Национальный антитеррористический комитет.

В следственный изолятор на Шпалерной вечером 27 января отправлен анархист Игорь Шишкин. Его задержали два дня назад оперативники ФСБ, привезли в региональное управление на Литейном и почти сутки, с небольшими перерывами, проводили опрос. Основное время посвятили причастности Шишкина к анарходвижению и будто бы планируемым насильственным акциям, цель которых заключалась в свержении действующей власти посредством вооруженного мятежа.

В качестве подозреваемого в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) 26-летний Шишкин был задержан лишь сегодня утром. В СИЗО после решения Дзержинского суда он оказался вместе с 23-летним программистом, гражданином Казахстана Виктором Филенковым, арест которого состоялся накануне.

По версии следствия, Шишкин, Филинков и неустановленные лица не позднее августа 2016 года, разделяя анархистскую идеологию, якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для осуществления террористической деятельности и подготовки преступлений, которым в Уголовном кодексе даны вполне четкие определения – «Насильственный захват власти» и «Вооруженный мятеж».

Упоминаний о «Сети» в Интернете нет. Если, конечно, не учитывать одноименную молодежную патриотическую организацию, созданную нашистами. В официальных документах террористическую «Сеть» тоже не найти. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами террористическими, содержит 27 наименований, среди них нет «Сети». Этот список опубликован, в частности, на сайтах ФСБ и Национального террористического комитета.

По данным «Фонтанки», петербургских анархистов задержали за возможную связь с проваленной, но широко анонсированной «революцией 5 ноября 2017 года», которую обещал лидер запрещенного движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев.

Жителей российских городов призывали к массовым протестам. Большинство оппозиционеров было задержано превентивно, за двое суток до намеченного. В Петербурге тот день прошел спокойно, если не считать комичного задержания пацифистки в начиненном оружием автомобиле и небольшого собрания у Смольного. Пятеро арестованы за неповиновение законному распоряжению полиции – отказались продемонстрировать содержимое сумок.

Сам Мальцев – за рубежом, получил политическое убежище, а по российским городам прокатилась волна задержаний. Среди прочих в Пензе был арестован выходец из Петербурга Арман Сагынбаев. По данным правозащитного ресурса «ОВД-инфо», против него возбуждено идентичное дело об участии в террористическом сообществе, и он якобы написал явку с повинной.

По информации «Фонтанки», о знакомстве с Сагынбаевым сотрудники ФСБ спрашивали Шишкина и Филинкова. Адвокат Игорь Мангилев, представляющий интересы Шишкина, подтвердил нашему изданию, что к материалам на избрание меры пресечения был приложен протокол допроса Сагынбаева. По некоторым данным, Филинков и его супруга Александра, которая в настоящее время находится на Украине, познакомились с Сагынбаевым в Петербурге около года назад, в начале 2017-го.

Уголовное дело против Филинкова и Шишкина возбуждено 24 января 2018 года. В нем есть показания довольно большого количества свидетелей, многие из которых засекречены.

Как сообщали СМИ, с ФСБ успел пообщаться еще один сторонник левых взглядов, Игорь Капустин. Судя по всему, с ним тоже проводился опрос, после которого молодой человек был отпущен. Прессе он заявил об угрозах, поступавших со стороны оперативников.

Документальное подтверждение запрещенным методам воздействия в настоящее время есть только по Филинкову. Его задержали вечером 23 января в аэропорту «Пулково», а процессуально, в качестве подозреваемого в преступлении, – ближе к полуночи 24-го. Он больше суток бесконтрольно находился в распоряжении ФСБ. Накануне, 26 января, в следственный изолятора к Филинкову приехали члены Общественной наблюдательной комиссии Петербурга и составили акт о многочисленных свежих телесных повреждениях, в том числе ожогах бедра и груди от электрошокера. Филинков под роспись подтвердил, что в отношении него применялось насилие, от него требовали заучить показания и фамилии лиц, с которыми он якобы знаком. Адвокат Виктор Черкасов подтверждал «Фонтанке», что его подзащитного вынуждали признаться в участии в подразделении «Марсово поле» террористического сообщества «Сеть».

Филинков и Шишкин арестованы до 23 марта 2018 года. Скорее всего, ими список петербургских «сетевиков» не ограничится. По информации «Фонтанки», в распоряжении сотрудников ФСБ оказались электронные носители, которые Филинков перед поездкой в Пулково выбросил в мусорные контейнеры.

В отношении самого Вячеслава Мальцева уголовное дело расследуется еще с ноября. Он считается создателем террористического сообщества (пункт 1 статьи 205.4 УК) и обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК). Нескольким фигурантам его дела предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»