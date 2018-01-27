Очевидцы: При реконструкции Победного салюта на Марсовом ранило стрелявших из пушки

О происшествии во время реконструкции Победного салюта на Марсовом поле в Петербурге сообщают очевидцы. По их данным, у одной из пушек взорвался снаружи снаряд, поранив находившихся рядом людей.

Нештатная ситуация попала в объектив фотокорреспондента «Фонтанки». На снимке видна вспышка рядом с одним из орудий. По информации очевидцев, у пушки разорвался снаружи снаряд. Как говорят, ранило стрелявших из этого орудия людей. Их увели с площадки, и эта пушка уже не принимала участия в салюте. Само мероприятие продолжилось.

«Фонтанке» удалось оперативно связаться с пресс-секретарем проекта, Алиной Черниковой, которая заявила, что пострадавших в результате происшествия нет.

Отметим, что организаторами мероприятия выступали городской комитет по молодежной политике и клуб «Красная звезда». Зрителям обещали салют из 12 пушек образца 1944-1945 годов, которые уже выведены из боевого состояния.

«На реконструкции они будут стрелять, но, разумеется, не настоящими снарядами, мы используем пиротехнику», – говорил прессе заместитель председателя комитета Иван Омаров.

Фото: Сергей Михайличенко

Напомним, что в ночь на 18 января у создателя клуба «Красная звезда» Павла Бараненко прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. В подвале петергофского дома реконструктора нашли неожиданное — двухметрового нильского крокодила, который жил у Бараненко вот уже 10 лет.