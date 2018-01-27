Еще
00:47 28.01.2018
Пришлите свою новость!
00:30
Салюты в память о блокаде Ленинграда отменили без предупреждения
27/01
Реконструкторы: При салюте на Марсовом поле никто не пострадал
27/01
Опасных предметов на станции "Автово" не нашли
27/01
Станция метро "Автово" закрыта на вход
27/01
«Проспект Ветеранов» открыли
27/01
Палившего по трамваю на Просвещения подростка задержала полиция
27/01
На подходе к банку задержан налетчик, под видео взрывавший банкомат в Волхове
27/01
Очевидцы: На проспекте Просвещения подростки обстреляли трамвай
27/01
Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта
27/01
Очевидцы: При реконструкции Победного салюта на Марсовом ранило стрелявших из пушки
27/01
Кандидат в президенты Финляндии на русском рассказал о проблемах России
27/01
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
27/01
Умер журналист, бывший депутат Борис Резник
27/01
Шнуров вступил в поэтическую перепалку с протоиереем Чаплиным
27/01
Попытка прорваться в зал суда стоила журналистам "Медиазоны" 500 рублей
27/01
Тульский губернатор о переходе Дзюбы в «Арсенал»: Дыма без огня не бывает
27/01
Порезавшего жену и дочь в Сестрорецке взяли под стражу
27/01
Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы
27/01
СМИ: «Зенит» может арендовать Гайтана у «Атлетико» с правом выкупа
27/01
На Троицком мосту такси подпёрло столб
27/01
Заключившие однополый брак москвичи получили административное дело
27/01
Вымогатели потребовали у владельцев ТК по миллиону в криптовалюте, обещая удвоить ставки в случае отказа
27/01
Журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть в закрытый Дзержинский суд
27/01
В Петербурге арестовали второго анархиста, подозреваемого в участии в террористической группировке
27/01
Анюков продлил контракт с «Зенитом»
27/01
«Яндекс» нашёл потерявшегося в Петербурге программиста
27/01
Правительство упростило использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов
27/01
Противотанковый "Дождь" пролился в Ленобласти
27/01
ФБР окончательно признало смерть Лесина несчастным случаем
27/01
На двух плотах в Японском море не оказалось рыбаков с «Востока»
27/01
Путин поведал студентам о дошедшем «пешком до Петербурга» Ломоносове
27/01
Финский кандидат в президенты рассказал, как агитировать с помощью ведра
27/01
Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке
27/01
Петербургские пожарные за вечер и ночь потушили три автомобиля
27/01
Поклонская пригласила Трампа в Крым
27/01
Душевнобольной водитель путешествовал по областным дорогам
27/01
Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском
27/01
«Золотой орел» прилетел к «Салюту-7», «Нелюбви», Фрейндлих и Боярской
27/01
В полицию Петербурга сообщили о пропавшем программисте «Яндекса»
27/01
Кандидат в президенты Финляндии Хаависто: Гомосексуальность не помешает мне общаться с Путиным
27/01
«Сотрудник Пенсионного фонда» вытряс из петербургской пенсионерки налоги
27/01
Огни Ростральных колонн горят в память о блокадных днях в Петербурге
27/01
Финляндия будет добиваться от ЕС разрешения на отмену перевода часов
27/01
В Петербурге ищут пропавшего мальчика
27/01
В Купчино за вечер произошло 2 похожих ДТП с пешеходами
27/01
Бдительная пассажирка петербургского метро помогала полиции в поисках "террориста"
27/01
Природоохранного прокурора Ленобласти прислали из Сибири
27/01
У нотариальной конторы на Уточкина нашли тело мужчины
27/01
У ДЛТ, "Народного", "Галереи" и "Жемчужной плазы" потребовали по миллиону за спокойствие
27/01
Вандалы устроили погром на Красненьком кладбище
27/01
Прокуратуру Петербурга эвакуировали после сигнала тревоги с Урала
27/01
В районе поисков судна «Восток» в Японском море нашли плот
27/01
В Купчино тушили горящий паб
27/01
«Открытая карта»: трамвайный детектив, запасная колонна Казанского, блокадный Ленинград
27/01
Арт-маршрут по Петербургу проложили на Пушкинской, 10
27/01
В Петербурге представят первый комикс об Эрмитаже
27/01
Михаил Казиник обнимет всех музыкой
27/01
Санкции США ударили и по телятам под Лугой
27/01
Театр Поколений покажет документальный спектакль о блокаде
27/01
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
27/01
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
27.01.2018 20:28

На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы

Кипяток залил проезжую часть в Московском районе Петербурга вечером 27 января.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», аварийную бригаду на место прорыва сетей вызвали в 19:15. Теплоэнергетики обнаружили дефект на 200-мм трубе с горячей водой у шестого дома на улице Фрунзе. Сейчас специалисты ведут работы по локализации подтопления.

Прохудившийся трубопровод питал восемь зданий. Горячую воду в квартирах оставили потребителям, а отопление на время ремонта перевели на пониженные параметры.

На данный момент движение транспорта по улице Фрунзе не ограничено.

 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54

«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
На Народного Ополчения прорвало трубу
В двух районах Петербурга тепло возвращается в 62 дома
На Есенина прорвало трубу с кипятком
В трех районах Петербурга ждут тепла 272 дома
В 35 домов Московского района возвращают тепло
Парковку на Королёва залила вода при прорыве коммуникаций
В дома на Серебристом бульваре возвращают тепло
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском

коллаж "Фонтанка"/kremlin.ru

В поисках женщины рядом с президентом

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

Новости компаний
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
ЖК «Полис на Комендантском»
10.11.2017 12:34
Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.