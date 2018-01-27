На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
Кипяток залил проезжую часть в Московском районе Петербурга вечером 27 января.
Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», аварийную бригаду на место прорыва сетей вызвали в 19:15. Теплоэнергетики обнаружили дефект на 200-мм трубе с горячей водой у шестого дома на улице Фрунзе. Сейчас специалисты ведут работы по локализации подтопления.
Прохудившийся трубопровод питал восемь зданий. Горячую воду в квартирах оставили потребителям, а отопление на время ремонта перевели на пониженные параметры.
На данный момент движение транспорта по улице Фрунзе не ограничено.