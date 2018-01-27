Умер журналист, бывший депутат Борис Резник

Журналист, бывший депутат Госдумы Борис Резник, умер в Москве на 78-м году жизни.

«Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Надежда», работающий на добровольных началах. Фондом «Надежда» было собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей», – отметили в Союзе журналистов России 27 января.

Борис Резник работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец», «Известия». С 1999-го по 2016 год он был депутатом Госдумы, где, в частности, стал одним из семи человек, которые проголосовали в третьем чтении против закона о запрете усыновления российских детей американцами («закона Димы Яковлева»).

В 2016 году Резник проиграл праймериз «Единой России» и пытался пойти на выборы от «Партии роста», но не был зарегистрирован.

В 2008 году Борис Резник обвинял в связях с преступностью высокопоставленных сотрудников СК по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева и Константина Лысенко. В 2010 году они были уволены.