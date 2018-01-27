Попытка прорваться в зал суда стоила журналистам "Медиазоны" 500 рублей

Корреспондентов портала «Медиазона», задержанных при попытке пройти на заседание Дзержинского суда Петербурга днём 27 января, оштрафовали на 500 рублей.

Как рассказал «Фонтанке» фотограф Давид Френкель, в отношении него и коллеги Александры Богино составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью). Обоим журналистам выписали минимальные штрафы по этой статье – по 500 рублей. По словам Френкеля, журналистов обвинили в том, что они толкнули охранницу и ругались матом.

Корреспондентов «Медиазоны» задержали в Дзержинском суде Петербурга днём 27 января. Репортёры пытались попасть на заседание с участием анархиста Игоря Шишкина, подозреваемого в участии в террористическом сообществе. Судья, сославшись на выходной день, предупредил представителей прессы, что на процесс их не пустит. Тем не менее журналисты не стали покидать здание суда, а поднялись на второй этаж. Тогда судебные приставы вызвали полицию.