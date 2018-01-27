Тульский губернатор о переходе Дзюбы в «Арсенал»: Дыма без огня не бывает

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал слухи о переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в местный «Арсенал».

«Есть вещи, которые я не могу раскрывать. Пока не могу отметить, на какой стадии переговоры. Таких денег, как в «Зените», у нас нет, но дыма без огня не бывает», – цитирует 27 января Дюмина RT.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» арендует Дзюбу и защитника Ивана Новосельцева без права выкупа. Дзюба мог перейти в «Уфу», которую возглавляет бывший тренер и игрок «Зенита» Сергей Семак, но против этого варианта выступила жена футболиста. По ее мнению, это слишком далеко от Петербурга и Москвы.