Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы
Защитник Александр Анюков прокомментировал продление контракта с петербургским футбольным клубом «Зенит» до лета 2019 года.
«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы и, конечно, огромное желание защищать цвета "Зенита"», – цитирует 27 января Анюкова официальный сайт сине-бело-голубых.
Напомним, по новому контракту Анюков будет исполнять в «Зените-2» функции играющего тренера.
Справка:
Александр Анюков в «Зените» с 2005 года. За 13 сезонов он выходил на поле 389 раз, забив 12 мячей и выполнив 29 результативных передач. Он — рекордсмен клуба по числу игр в еврокубках, четвертый футболист в истории «Зенита» по числу проведенных матчей, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.