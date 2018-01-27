Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы

Защитник Александр Анюков прокомментировал продление контракта с петербургским футбольным клубом «Зенит» до лета 2019 года.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы и, конечно, огромное желание защищать цвета "Зенита"», – цитирует 27 января Анюкова официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, по новому контракту Анюков будет исполнять в «Зените-2» функции играющего тренера.