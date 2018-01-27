СМИ: «Зенит» может арендовать Гайтана у «Атлетико» с правом выкупа

Футбольный клуб «Зенит» продолжает переговоры с испанским «Атлетико» о переходе нападающего Николаса Гайтана.

Как сообщает 27 января Marca, петербуржцы готовы взять игрока в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа. Отмечается, что английские команды «Уотфорд», «Саутгемптон», а также итальянский «Интер» так же заинтересованы в трансфере Гайтана, как и ряд клубов из Испании.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» зарплата Гайтана составляет около 2,5 миллиона евро в год. Transfermarkt оценивает игрока, способного сыграть на обоих флангах полузащиты, в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне спортсмен провел 6 матчей в чемпионате Испании и ни разу не забил.