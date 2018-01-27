Заключившие однополый брак москвичи получили административное дело

Полиция возбудила административное дело в отношении россиян, заключивших однополый брак в Дании. Двум мужчинам вменяют умышленную порчу документа. Их паспорта признаны недействительными.

Как сообщает 27 января ГУ МВД по Москве, в паспорта мужчин были внесены отметки, не предусмотренные российским законодательством. Полиция возбудила два дела по ст. 9.16 КоАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)».

«В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке», — заявили в ведомстве.

Объявивший о регистрации в России первого однополого брака Павел Стоцко заявил РБК, что не получал уведомления от МВД ни о возбуждении административного дела, ни о внесении паспорта в базу недействительных.

«Мы не портили паспорта, мы принесли их в ФМС, и был проставлен штамп. Нам неясно, в чем состав правонарушения. С МВД мы до сих пор не общались», — сказал он.

По его словам, ему и его партнеру, а также родным поступают угрозы.

«Мы сейчас сидим в квартире, буквально забаррикадировавшись, на протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются, мы вызвали полицию, но никто не едет. Нам отключили интернет и свет не по нашей воле. Кроме того, нашим родителям угрожают увольнением и расправой», — рассказал Стоцко.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из-за штампа о регистрации брака между двумя мужчинами начата проверка.