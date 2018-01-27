Журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть в закрытый Дзержинский суд

Журналистов портала «Медиазона» Давида Френкеля и Александру Богино доставили из Дзержинского суда Петербурга, где сегодня избирали меру пресечения подозреваемому в терроризме анархисту, в 78-й отдел полиции. Как рассказали 27 января репортёры, стражей порядка вызвала сотрудница охраны суда.

По словам фотографа Давида Френкеля, корреспондентов и родственников подозреваемого в терроризме анархиста пустила в суд сотрудница охраны, не уточнив их паспортные данные. Позже в коридоре пришедший на процесс судья заявил, что не пустит журналистов, так как у суда выходной день.

«Мы посчитали, что судья вне зала суда такие заявления делать не может, поднялись на второй этаж, но в зал не заходили», – отметил Френкель.

Он рассказал, что через некоторое время к сотрудникам прессы подошли полицейские и попросили спуститься вниз для того, чтобы зафиксировать паспортные данные. Через некоторое время представителям СМИ сообщили, что они задержаны.

«Нам сказали, что на нас написала заявление охранница, так как суд – это режимный объект. Но мы это заявление так и не видели. На данный момент мы находимся в 78-м отделе полиции, и нас удерживают уже 1,5 часа без каких-либо объяснений», – добавил корреспондент.

Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полицию вызвали судебные приставы, которые составили рапорты о нарушении общественного порядка.

«По факту имеющихся рапортов решается вопрос об административном наказании в отношении задержанных», – отметили в ведомстве, подчеркнув, что задержала журналистов не полиция, а судебные приставы.