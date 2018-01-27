Вымогатели потребовали у владельцев ТК по миллиону в криптовалюте, обещая удвоить ставки в случае отказа

"Фонтанке" стало известно полное содержание текста, который вымогатели разослали владельцам торговых комплексов Петербурга.

По данным нашего издания, 26 января злоумышленники потребовали с представителей бизнеса по миллиону рублей до 2 февраля, угрожая в противном случае звонком о заложенной бомбе. Если же владельцы ТЦ откажутся, то после первой же эвакуации сумма отступных вырастет вдвое. После второй – еще раз вдвое. Тот же "коэффициент" вымогатели обещают применить, если коммерсанты обратятся в полицию. Впрочем, как минимум, четыре заявления в правоохранительные органы уже поступили. Не исключено, что их будет больше.

Отметим, что деньги злоумышленники попросили перевести в криптовалюте. В завершение своего послания они обещали применить на непокорных адресантов все возможные меры воздействия.

Напомним, зловещие письма пришли на электронную почту ДЛТ, универсама "Народный", "Галереи" и "Жемчужной плазы". Сотрудники правоохранительных органов осмотрели все комплексы и территорию, посетителей эвакуировать не стали.