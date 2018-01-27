В ТРК Петербурга снова стучатся шантажисты

У владельцев торговых комплексов телефонные террористы вымогают миллионы и проводят первую показательную акцию. По первым шагам заметно, что они стараются копировать группу Dillinger team, от которой Петербург страдал в 2015-м.

Веерная эвакуация ТРК вечером 28 января началась с однотипных международных звонков. Мужской голос заученно произносил: «В ваших магазинах заложена бомба» – и вешали трубку. Учитывая, что накануне владельцы ТРК получили письма с требованием выплатить биткоиновый аналог миллиона рублей и не обращаться в полицию, воскресные звонки кажутся демонстрацией силы и возможностей.

Полученные пару дней назад собственниками ТРК инструкции с тем, как заплатить выкуп и сохранить спокойствие, содержали не только обещание повышать ставки в случае отказа от оплаты, но и обещание наказаний за обращение в полицию. Как известно, представители торговых центров «Жемчужная плаза», «Народный», «Галерея ООО Атлетика» и «ТД ЦУМ ДЛТ» поставили МВД в известность, и звонки о бомбах не заставили себя ждать.

Вечером 28 января торгово-развлекательные комплексы эвакуируют в различных точках Петербурга. По данным «Фонтанки», телефонные террористы использовали метод, который не оставляет собственникам ТРК возможностей самостоятельно принимать решения.

Звонки с номера, который начинался на «+1», поступили в офисы сетевых компаний «Леонардо» (хобби-гипермаркет) и «Буду мамой» (товары для детей и родителей). Мужской голос произносил:

«В вашем магазине заложена бомба».

Адрес не уточнялся, поэтому представители сетей уведомляли полицию о поступившем звонке и перечне магазинов. Как правило, они находятся в ТРК.

Ранее «Фонтанке» в ГУ МВД поясняли, что в вопросах эвакуации последнее слово остается за официальными представителями собственников (ТРК). Сегодняшняя схема обзвона ставила представителей «Меги Дыбенко», «Охта Молла», «Рио», «Радуги», «Июня», «Европолиса», «Сити Молла» и «Экополиса» перед фактом – необходимо выводить посетителей.

Вымогатели требуют от каждого собственника ТРК в Петербурге по миллиону рублей, которые до 2 февраля должны быть переведены в биткоинах (по сегодняшнему курсу – 1,5 биткоина). Если воскресная акция дело их рук, значит, сумма выкупа увеличилась до 3 биткоинов, ведь за обращение в полицию анонимы обещали повышать сумму.

В 2015 году петербургский бизнес и шоперы настрадались от харьковской группы Dillinger team, которая тоже выставляла ценник в биткоинах (в то время он стоил 300 долларов). Терроризировать девелоперов она начала в марте и продержалась полгода. Последним шагом, можно сказать, отчаяния стал ультиматум властям. Смольный и правительство Ленобласти должны были посодействовать выплате требуемой суммы, в противном случае Dillinger team обещала минировать все ТРК без разбору и гостиницы. Чиновникам предлагалось донести до их владельцев требование перевода 480 биткоинов (чуть больше 100 тысяч долларов по тогдашнему курсу). «Диллинджеры» в противном случае угрожали побеспокоить метро, вокзалы и аэропорт.

На этот шаг харьковчан (как принято считать) толкнула строптивость некоторых собственников. Например, группа «Ташир», которой принадлежит «Рио» на улице Фучика, в июле 2015-го вовсе отказалась от эвакуаций, и сами «диллинджеры» в интервью «Фонтанке» признавались, что игнорирование звонков о бомбах сводит тактику к нулю.

Доподлинно известно, что «диллинджерам» не платила только Fort Group. У сотрудника компании нашелся друг в среде украинских силовиков, харьковчане были вычислены, с ними провели беседу.

В нынешней схеме, возможно, тоже присутствует рисковая игра с властью. По информации «Фонтанки», полиция и контрразведка проверяют минеров-вымогателей на связь с рассылкой электронных писем о заложенных бомбах в Смольном и прокуратуре. В правительстве города взрывное устройство искали вечером 21 января после того, как ФСБ получила послание, а в петербургской прокуратуре – днем 26 января, и тоже после письма.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»