Еще
00:47 28.01.2018
Пришлите свою новость!
00:30
Салюты в память о блокаде Ленинграда отменили без предупреждения
27/01
Реконструкторы: При салюте на Марсовом поле никто не пострадал
27/01
Опасных предметов на станции "Автово" не нашли
27/01
Станция метро "Автово" закрыта на вход
27/01
«Проспект Ветеранов» открыли
27/01
Палившего по трамваю на Просвещения подростка задержала полиция
27/01
На подходе к банку задержан налетчик, под видео взрывавший банкомат в Волхове
27/01
Очевидцы: На проспекте Просвещения подростки обстреляли трамвай
27/01
Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта
27/01
Очевидцы: При реконструкции Победного салюта на Марсовом ранило стрелявших из пушки
27/01
Кандидат в президенты Финляндии на русском рассказал о проблемах России
27/01
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
27/01
Умер журналист, бывший депутат Борис Резник
27/01
Шнуров вступил в поэтическую перепалку с протоиереем Чаплиным
27/01
Попытка прорваться в зал суда стоила журналистам "Медиазоны" 500 рублей
27/01
Тульский губернатор о переходе Дзюбы в «Арсенал»: Дыма без огня не бывает
27/01
Порезавшего жену и дочь в Сестрорецке взяли под стражу
27/01
Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы
27/01
СМИ: «Зенит» может арендовать Гайтана у «Атлетико» с правом выкупа
27/01
На Троицком мосту такси подпёрло столб
27/01
Заключившие однополый брак москвичи получили административное дело
27/01
Вымогатели потребовали у владельцев ТК по миллиону в криптовалюте, обещая удвоить ставки в случае отказа
27/01
Журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть в закрытый Дзержинский суд
27/01
В Петербурге арестовали второго анархиста, подозреваемого в участии в террористической группировке
27/01
Анюков продлил контракт с «Зенитом»
27/01
«Яндекс» нашёл потерявшегося в Петербурге программиста
27/01
Правительство упростило использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов
27/01
Противотанковый "Дождь" пролился в Ленобласти
27/01
ФБР окончательно признало смерть Лесина несчастным случаем
27/01
На двух плотах в Японском море не оказалось рыбаков с «Востока»
27/01
Путин поведал студентам о дошедшем «пешком до Петербурга» Ломоносове
27/01
Финский кандидат в президенты рассказал, как агитировать с помощью ведра
27/01
Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке
27/01
Петербургские пожарные за вечер и ночь потушили три автомобиля
27/01
Поклонская пригласила Трампа в Крым
27/01
Душевнобольной водитель путешествовал по областным дорогам
27/01
Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском
27/01
«Золотой орел» прилетел к «Салюту-7», «Нелюбви», Фрейндлих и Боярской
27/01
В полицию Петербурга сообщили о пропавшем программисте «Яндекса»
27/01
Кандидат в президенты Финляндии Хаависто: Гомосексуальность не помешает мне общаться с Путиным
27/01
«Сотрудник Пенсионного фонда» вытряс из петербургской пенсионерки налоги
27/01
Огни Ростральных колонн горят в память о блокадных днях в Петербурге
27/01
Финляндия будет добиваться от ЕС разрешения на отмену перевода часов
27/01
В Петербурге ищут пропавшего мальчика
27/01
В Купчино за вечер произошло 2 похожих ДТП с пешеходами
27/01
Бдительная пассажирка петербургского метро помогала полиции в поисках "террориста"
27/01
Природоохранного прокурора Ленобласти прислали из Сибири
27/01
У нотариальной конторы на Уточкина нашли тело мужчины
27/01
У ДЛТ, "Народного", "Галереи" и "Жемчужной плазы" потребовали по миллиону за спокойствие
27/01
Вандалы устроили погром на Красненьком кладбище
27/01
Прокуратуру Петербурга эвакуировали после сигнала тревоги с Урала
27/01
В районе поисков судна «Восток» в Японском море нашли плот
27/01
В Купчино тушили горящий паб
27/01
«Открытая карта»: трамвайный детектив, запасная колонна Казанского, блокадный Ленинград
27/01
Арт-маршрут по Петербургу проложили на Пушкинской, 10
27/01
В Петербурге представят первый комикс об Эрмитаже
27/01
Михаил Казиник обнимет всех музыкой
27/01
Санкции США ударили и по телятам под Лугой
27/01
Театр Поколений покажет документальный спектакль о блокаде
27/01
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
27/01
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.01.2018 16:37

Анюков продлил контракт с «Зенитом»

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков продлил контракт с командой. Об этом 27 января сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«По условиям нового соглашения, защитник будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит»-2 до конца сезона-2018/19», – заявили представители клуба.

Александр Анюков в «Зените» с 2005 года. За 13 сезонов он выходил на поле 389 раз, забив 12 мячей и выполнив 29 результативных передач.

Справка:

Анюков — рекордсмен клуба по числу игр в еврокубках, четвертый футболист в истории «Зенита» по числу проведенных матчей, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00

Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц

Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тульский губернатор о переходе Дзюбы в «Арсенал»: Дыма без огня не бывает
Анюков: Очень хочу играть в футбол и чувствую в себе силы для работы
СМИ: «Зенит» может арендовать Гайтана у «Атлетико» с правом выкупа
Анюков продлил контракт с «Зенитом»
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
Фуркад об антироссийском решении МОК: Тут больше политики
Последние олимпийские надежды
Не Олимпиада и была. В России снова заговорили о бойкоте Пхенчхана
СКА побеждает и не верит в проклятья
Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы
Руки прочь от Дзюбы!
«Зенит»-2018: вторая серия перемен
Кюри Усманов: На деньги Ротенбергов решаются государственные задачи международного масштаба
Как зенитовцы отдыхали
«Это ещё не потепление, но выход из минуса в нуль»
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском

коллаж "Фонтанка"/kremlin.ru

В поисках женщины рядом с президентом

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.