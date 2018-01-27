Анюков продлил контракт с «Зенитом»

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков продлил контракт с командой. Об этом 27 января сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«По условиям нового соглашения, защитник будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит»-2 до конца сезона-2018/19», – заявили представители клуба.

Александр Анюков в «Зените» с 2005 года. За 13 сезонов он выходил на поле 389 раз, забив 12 мячей и выполнив 29 результативных передач.