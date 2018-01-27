«Яндекс» нашёл потерявшегося в Петербурге программиста

В компании «Яндекс» установили местонахождение своего сотрудника. Ранее о пропаже программиста стало известно полиции, куда обратился его знакомый.

«Мы в курсе, где он находится, но не можем сообщить без его согласия», — прокомментировали в компании днем 27 января.

Около недели назад 31-летний IT-специалист сообщил, что заболел, после перестал выходить на связь. Молчанием в социальных сетях обеспокоился его друг, который и обратился с заявлением в правоохранительные органы.