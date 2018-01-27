На двух плотах в Японском море не оказалось рыбаков с «Востока»

Второй плот найден в районе поиска судна «Восток» в Японском море. Как и на первом, на нем не оказалось людей.

Тем не менее, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора компании-судовладельца «ДВ-Флот», плот осматривают.

Отмечается, что всего на «Востоке» было 4 спасплота.