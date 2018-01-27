На двух плотах в Японском море не оказалось рыбаков с «Востока»
Второй плот найден в районе поиска судна «Восток» в Японском море. Как и на первом, на нем не оказалось людей.
Тем не менее, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора компании-судовладельца «ДВ-Флот», плот осматривают.
Отмечается, что всего на «Востоке» было 4 спасплота.
Справка:
Напомним, рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находилось 20 человек, перестало выходить на связь утром 25 января. На нем сработал аварийный радиобуй. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Есть версия, что причиной крушения могли стать ловушки для крабов на палубе, из-за которых моряки не могли откалывать лед.