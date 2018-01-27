Путин поведал студентам о дошедшем «пешком до Петербурга» Ломоносове

Президент Владимир Путин во время телемоста в Казанском федеральном университете 25 января допустил ошибку в биографии Михаила Ломоносова, заявив, что ученый «пешком из Архангельска добрался до Петербурга». Репортаж подготовил «Первый канал» и телеканал «Культура».

«Как известно — если, конечно, это не легенда — Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга», — сказал Путин.

В стенограмме на сайте Кремля приводится скорректированная цитата президента. «Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов пешком из Архангельска добрался», — указывается в стенограмме, которую 27 января приводит РБК.

На официальном сайте Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в статье ректора Виктора Садовничего отмечается, что Ломоносов преодолел путь из села Холмогоры в Москву. В декабре 1730 года 19-летний Ломоносов отправляется вместе с рыбным обозом из Холмогор в Москву. Путешествие заняло три недели и закончилось в начале января 1731 года. Протяженность пути составила 1168 км.

Ранее губернатор Орловской области Вадим Потомский на открытии памятника Ивану Грозному заявил, что тот однажды ехал из Москвы в Петербург. В прессе чиновнику не замедлили напомнить, что царь умер более чем за век до основания Северной столицы.

