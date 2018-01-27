Петербургские пожарные за вечер и ночь потушили три автомобиля

Сразу три автомобильных пожара пришлось тушить огнеборцам в Петербурге накануне вечером и в ночь на 27 января.

По информации ГУ МЧС Северной столицы, в четвертом часу утра на улице Белоусова загорелась «ГАЗель», у машины выгорел моторный отсек и обгорел кузов. А в шестом часу утра на улице Хошимина тушили легковой автомобиль Hyundai.

Еще один пожар произошел накануне вечером в центре Петербурга – на Дворцовом мосту. Как сообщалось ранее, до приезда пожарных ликвидировать возгорание активно пытались очевидцы. Потушили машину силами 3 единиц техники и 15 человек личного состава, сообщают в МЧС.

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