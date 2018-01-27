Поклонская пригласила Трампа в Крым
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым.
«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым», — сказала Поклонская, слова которой 27 января приводит «Газета.ру».
Она добавила, что безопасность американскому лидеру готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», развернутый на полуострове. Поклонская поделилась, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.
Справка:
Власти ранее США расширили санкционные списки в отношении России. Решение, согласно сообщению американского министерства финансов, частично продиктовано поставками газовых турбин в Крым. За океаном акцентировали внимание на «оппозиции США российской оккупации Крыма и решительном осуждении попыток аннексии полуострова». При этом доклад конгресса США о новых санкциях в отношении России может быть опубликован 29 января. Поклонская стала фигурантом «черного» списка западных стран в 2014 году, будучи еще прокурором Крыма.