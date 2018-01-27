В полицию Петербурга сообщили о пропавшем программисте «Яндекса»

Оперативные службы ищут пропавшего в Петербурге 31-летнего программиста. Неделю назад он сообщил, что заболел, после перестал выходить на связь.

Как стало известно «Фонтанке», около недели не отвечает на сообщения и звонки 31-летний программист, работающий в «Яндексе». Молчанием в социальных сетях обеспокоился его друг. Последнюю весточку от пропавшего он получил 20 января через мессенджер, тот жаловался на здоровье и говорил, что находится на больничном. Спустя неделю обеспокоенный отсутствием товарища петербуржец обратился с заявлением в полицию. По его словам, IT-специалист проживал один в квартире на Московском проспекте, 27.

Напомним, на днях стало известно о пропаже сотрудника конструкторского бюро подводных лодок «Малахит». Позже тело 30-летнего мужчины нашли в его собственной квартире в Петергофе.