Защитившим Ленинград поклонились на Пискаревском

Траурная церемония прошла на Пискаревском мемориальном кладбище утром 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Венки к подножию монумента Матери-Родины возложили руководство Петербурга и области, представители Конституционного суда и Западного военного округа, Главного командования ВМФ России, члены общественных организаций. Президента в торжественном мероприятии представлял полпред по СЗФО Александр Беглов, Совет Федерации – спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Цветы сегодня возлагали и на Серафимовском мемориальном кладбище, Богословском, Смоленском кладбищах, где также похоронены защитники и жители блокадного Ленинграда.

О других мероприятиях, которые пройдут в этот памятный для города день, читайте в материале «Фонтанки»