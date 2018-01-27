«Сотрудник Пенсионного фонда» вытряс из петербургской пенсионерки налоги

Две пенсионерки стали жертвами мошенников в Петербурге. Лжеработник Пенсионного фонда обокрал пожилую даму в Калининском районе, кошелёк с деньгами стащила «соседка» из квартиры женщины преклонного возраста в Невском районе.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 января к пожилой жительнице 79-го дома по проспекту Металлистов пришёл некий курьер Пенсионного фонда. «Специалист» оформил заявление на перерасчёт пенсии и пообещал прибавку к обычной сумме – 197 тысяч рублей. Только перед получением денег 81-летняя пенсионерка якобы должна была заплатить налоги. В результате добропорядочная, но наивная пожилая женщина отдала 43 тысячи рублей. О том, что предложение о перерасчёте было обманом, а навестивший её не работал в Пенсионном фонде, она поняла на следующий день и обратилась с заявлением в полицию.

Ещё одна пенсионерка лишилась кошелька с деньгами прямо в своей квартире на Шлиссельбургском проспекте, 17, корпус 2, 26 января. Около 17:00 пожилую даму навестила молодая соседка. Гостью пригласили на кухню, где она прибрала у рукам оставленный на подоконнике кошелёк 82-летней хозяйки, после чего распрощалась и ушла. В кошельке хранилось около 20 тысяч рублей, о пропаже пострадавшая заявила в полицию.