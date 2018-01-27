Петербургская полиция узнала, кто похитил консервы и бананы на 6 млн

Хищение грузов более чем на 6 млн рублей раскрыли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемые задержаны.

Как сообщила 27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны трое участников ОПГ в возрасте 30, 33 и 48 лет.

"Установлено, что с территории завода по производству пищевых консервов злоумышленники похитили 20 тонн продукции, причинив организации ущерб на сумму около 5 миллионов рублей", – рассказала Волк.

Также, по версии следствия, фигуранты по поддельным документам похитили почти 22 тонны бананов, стоимостью около 1,3 миллиона рублей, у другого предприятия.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Также разыскиваются их возможные соучастники.