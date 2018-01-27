Огни Ростральных колонн горят в память о блокадных днях в Петербурге
В день снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.
Как сообщает пресс-служба "Петербурггаза", в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в десять утра зажгли огни на Ростральных колоннах. Факелы будут гореть до часу дня, затем их отключат и снова зажгут в 19:00, оставив до 22:00.
Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в году по особо значимым поводам, в дни городских и всероссийских праздников. В последний раз Ростральные зажигали на Рождество.
Колонны появились на стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяк. В 1896 году к светильникам подвели электричество, а 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглись газовые факелы.
Справка:
Блокада Ленинграда фашистскими войсками длилась 871 день - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, в мае 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание «Город-герой».