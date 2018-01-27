Огни Ростральных колонн горят в память о блокадных днях в Петербурге

В день снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

Как сообщает пресс-служба "Петербурггаза", в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в десять утра зажгли огни на Ростральных колоннах. Факелы будут гореть до часу дня, затем их отключат и снова зажгут в 19:00, оставив до 22:00.

Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в году по особо значимым поводам, в дни городских и всероссийских праздников. В последний раз Ростральные зажигали на Рождество.

Колонны появились на стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяк. В 1896 году к светильникам подвели электричество, а 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглись газовые факелы.