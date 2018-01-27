В Петербурге ищут пропавшего мальчика

Полиция разыскивает 11-летнего ребёнка в Московском районе Петербурга. Мальчик не вернулся домой вечером 26 января.

Как стало известно «Фонтанке», накануне около 16:00 одиннадцатилетний подросток собирался поиграть в футбол. Забрав из дома мяч, он вышел из третьего корпуса дома 47 по Витебскому проспекту. Так как вечером ребёнок не вернулся домой, с заявлением об исчезновении сына в полицию обратился 41-летний уроженец Киргизии. В Северной столице он работает водителем пассажирского автобуса одного из крупных транспортных предприятий.

Отец рассказал стражам порядка, что его сын был одет в серую куртку, чёрную вязаную шапку и красные спортивные штаны. Информацию о пропавшем мальчике вместе с фото публикует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Горожан, видевших ребёнка, просят позвонить в дежурную часть по телефону 573-47-73.