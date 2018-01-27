Бдительная пассажирка петербургского метро помогала полиции в поисках "террориста"

Бдительная петербурженка помогала сотрудникам полиции на метрополитене в поисках возможного "террориста". Будучи начеку, она успела сфотографировать юношу, бегством покидавшего подземку.

После того как в метро Петербурга произошел взрыв и сотрудники подземки начали внимательно проверять каждый бесхозный предмет, жители города тоже повысили свою бдительность. Как ранее сообщала "Фонтанка", 26 января в 12.20 была закрыта из-за подозрительной находки станция метро "Невский проспект" вместе с переходом на "Гостиный двор". Это сообщение транслировали и в самой подземке. К тревожной информации прислушалась одна пассажирка и незамедлительно набрала телефон "02". У нее было, что рассказать полиции.

По словам женщины, она обратила внимание на темноволосого молодого человека лет 18, с арафаткой на шее и головным убором, характерным для исповедующих ислам. Наряд дополняла синяя куртка с капюшоном. Пока передавали тревожный текст о закрытой станции метро и подозрительном предмете, юноша стремительно выскочил из вагона на "Площади Восстания" и побежал в сторону "Маяковской". Но его поспешность не помешала бдительной петербурженке сфотографировать незнакомца на всякий случай.

Напомним, что "Невский проспект" открыли в час дня. Опасности для людей бесхозный предмет не представлял.