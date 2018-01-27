У нотариальной конторы на Уточкина нашли тело мужчины

Ранним утром выходного дня прохожие увидели труп у нотариальной конторы в Приморском районе Петербурга. На место вызвали полицию.

В пресс-службе МВД по городу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что около семи утра 27 января у 2-го дома по улице Уточкина обнаружены останки неизвестного. Полиция устанавливает личность умершего, а также обстоятельства его гибели.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что тело находилось недалеко от нотариальной конторы в луже крови.