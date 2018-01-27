У ДЛТ, "Народного", "Галереи" и "Жемчужной плазы" потребовали по миллиону за спокойствие

Телефонные террористы вновь вспомнили про торговые центры Петербурга. У владельцев четырех ТЦ, не объединенных ни владельцами, ни местом нахождения, ни статусом, потребовали по миллиону за спокойствие.

По данным "Фонтанки", пятница, 26 января выдалась сложной для четырех торговых центров Северной столицы. На электронную почту каждого из них пришли письма с одинаковым текстом: "Перечислите 1 миллион рублей на указанные реквизиты до 02.02.2018, в противном случае в следующие выходные неизвестные позвонят в полицию и сообщат о бомбе, заложенной в ваш ТЦ". Отметим, что все торговые комплексы находятся в разных районах города, у них разные владельцы, и даже публика туда ходит не одинаковая. Общая проблема объединила универсам "Народный" на Ржевке и ДЛТ, "Галерею" и "Жемчужную плазу". Звонки в службу "112" от представителей бизнеса поступали с 09.30 до 15.00.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели все комплексы и территорию, посетителей эвакуировать не стали. Вымогателей ищет полиция четырех районов города.

Напомним, что тема с вымогательством у владельцев торговых центров в Петербурге не нова. В 2015 году в городе в течение полугода продолжалась настоящая "эпидемия" звонков и угроз: у представителей бизнеса и власти требовали денег за жизнь без телефонных террористов. За этими атаками, как писала "Фонтанка", стояли харьковские минеры Dillinger team.