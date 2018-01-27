Вандалы устроили погром на Красненьком кладбище

Больше трех десятков могил осквернили хулиганы на кладбище в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января около полудня 58-летний сотрудник Красненького кладбища при обходе вверенной ему территории заметил поваленные надгробные плиты. Осквернёнными оказались 32 могилы.

Когда вандалы нанесли визит на погост, неизвестно. Их поиском занялась полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения умерших.

В октябре прошлого года неизвестные также наведались на Красненькое кладбище и испортили десять надгробных плит.