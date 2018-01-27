Прокуратуру Петербурга эвакуировали после сигнала тревоги с Урала

200 человек эвакуировали из прокуратуры Петербурга из-за сообщения о заложенной бомбе. От возможной террористической атаки также спасали 12 единиц ведомственного транспорта.

Как стало известно "Фонтанке", в третьем часу дня 26 января в региональное управление ФСБ от коллег из Свердловской области передали информацию, полученную уральскими чекистами по электронной почте. Неизвестный автор сообщал сотрудникам органов госбезопасности: "Городская прокуратура Санкт-Петербурга и Москвы заминированы". Сотрудники правоохранительных органов рисковать не стали: сразу же отправились на Почтамтскую улицу, 2/9, и произвели эвакуацию и осмотр. Опасности для надзорного ведомства не нашли, как и предполагаемого минёра.

Напомним, что это уже второй за последние дни сигнал от чекистов из Екатеринбурга о заложенной бомбе в двух столицах. 21 января аноним писал, также на электронный ящик ведомства, о взрывчатке в "мэриях" Москвы и Петербурга. В тот день, в отличие от прокуратуры, Смольный эвакуировать не стали.